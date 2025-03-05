Россиянин не хотел идти в суд и спрятался от приставов на балконе

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга принудительно доставили в суд мужчину, осужденного за кражу, который пытался спрятаться на балконе. Об этом сообщает УФССП Свердловской области.

Злоумышленник, признанный виновным в краже денег с чужой банковской карты, должен был оплатить штраф, однако за полгода так и не сделал этого. На очередное судебное заседание мужчина не явился, приставы должны были доставить обвиняемого в суд. Судебные приставы выехали по месту жительства мужчины. Долгое время дверь никто не открывал.

Спустя какое-то время приставов на пороге встретила сожительница должника и сообщила, что того нет дома. Приставы позвонили на телефон мужчины, аппарат зазвонил в комнате, осужденного нашли на балконе, он сидел на корточках, закрывая голову руками. В отношении гражданина и его сожительницы составлены протоколы об административном правонарушении, мужчину доставили в суд на рассмотрение дела о замене ему наказания.

Ранее приставы нашли в шкафу должника по алиментам.