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Россиянин не хотел идти в суд и спрятался от приставов на балконе

Житель Екатеринбурга прятался от приставов на балконе, но был пойман
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Михаил Мордасов/РИА Новости

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга принудительно доставили в суд мужчину, осужденного за кражу, который пытался спрятаться на балконе. Об этом сообщает УФССП Свердловской области.

Злоумышленник, признанный виновным в краже денег с чужой банковской карты, должен был оплатить штраф, однако за полгода так и не сделал этого. На очередное судебное заседание мужчина не явился, приставы должны были доставить обвиняемого в суд. Судебные приставы выехали по месту жительства мужчины. Долгое время дверь никто не открывал.

Спустя какое-то время приставов на пороге встретила сожительница должника и сообщила, что того нет дома. Приставы позвонили на телефон мужчины, аппарат зазвонил в комнате, осужденного нашли на балконе, он сидел на корточках, закрывая голову руками. В отношении гражданина и его сожительницы составлены протоколы об административном правонарушении, мужчину доставили в суд на рассмотрение дела о замене ему наказания.

Ранее приставы нашли в шкафу должника по алиментам.

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