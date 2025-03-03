Женщину выгнали из трех ресторанов в Вильнюсе из-за ее собаки-поводыря

Женщину с собакой-поводырем попросили покинуть три ресторана в Вильнюсе за вечер. Об этом пишет Delfi.

Все произошло вечером 30 октября, когда гражданка США и ее муж решили поужинать в ресторане Bunte Gans на улице Аушрос Варту. Они попросили столик на двоих, но сотрудник ресторана увидел их собаку и приказал немедленно покинуть помещение. Затем пара отправилась в ресторан Galo do Porto в том же здании, где их вновь отказались обслужить. Наконец, незрячая женщина и ее муж отправились в California Tapas & Wine Bar на улице Субачаус, но и из этого заведения пару с собакой выгнали. Во всех случаях гостья пыталась объяснить персоналу, что собака — помощник, который регулярно сопровождает ее на работе и в поездках, но понимания не нашла.

Возмущенная иностранка обратилась в офис омбудсмена по равным возможностям. Там установили, что случившееся является дискриминацией, и предупредили компании, что они нарушают Закон о равных возможностях. Управляющие ресторанов Bunte Gans и Galo do Porto заявили, что произошло недоразумение, якобы недостаточное освещение на входе и языковой барьер не позволили официанткам понять, что речь идет о собаке-помощнике. А в ресторане California Tapas & Wine Bar заявили, что персонал, который отказался обслуживать посетителей тем вечером, был уволен.

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