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Уголовная полиция ФРГ больше не будет вести страницу в X

Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ заявило, что уходит из соцсети Х
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Depositphotos

Уголовная полиция Германии больше не будет вести аккаунт в соцсети X. Об этом ведомство сообщило на своей странице.

»Федеральное ведомство уголовной полиции прекращает свою активную деятельность на этом канале с 5 марта 2025 года», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что всю актуальную информацию по-прежнему можно будет найти в других соцсетях ведомства и на официальном сайте полиции.

При этом в ведомстве не указали причины, по которым не будут вести аккаунт в соцсети, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что получила поздравление от американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по результатам парламентских выборов, где ее политическая сила заняла второе место.

Она также заявила, что «Альтернатива для Германии» признана на международном уровне, и партия контактирует со всеми сторонами, в том числе с администрацией действующего президента США.

Ранее Маск назвал успех правой партии в Германии признаком «европейской революции».

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