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В Госдуме пообещали добиться повышения штрафов за грязь в квартирах в 10 раз

Депутат Колунов: буду добиваться роста штрафов за грязь в квартирах в 10 раз
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Depositphotos

Грязным воздухом от запущенных квартир, откуда редко выносят мусор, дышат все жильцы. Так созданные одним человеком антисанитарные условия сказываются на всех, поэтому штрафы за такое нарушение должны возрасти в десять раз, заявил RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Перед тем как выступить с инициативой, я получил десятки обращений жителей, съездил на проблемные квартиры в своем избирательном округе и понял, насколько жутко и страшно оказаться в подобной ситуации», — рассказал депутат.

По его мнению, не повышавшиеся с 2008 года «копеечные» штрафы не в силах никого напугать, а отсутствие соответствующих у соцслужб и участковых доводят ситуацию до абсурда. В итоге антисанитария создает опасные условия для всех жильцов многоквартирного дома и влияет на плохие продажи квартир. С подобными соседями никто не хочет жить рядом, однако чаще всего поделать ничего нельзя.

Госдума совместно с Роспотребнадзором рассматривает вариант повышения штрафов, но лишь незначительно, отметил Колунов. Он пообещал, что продолжит добиваться минимум десятикратного роста штрафов и возможности изъять квартиру за антисанитарию.

Напомним, о разработке законопроекта о повышении штрафов за антисанитарию в подъезде сообщалось в конце января. Сейчас законодательство предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 500 до 1500 рублей, а Колунов призвал увеличить их до 25 тысяч рублей физическим лицам и для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме объяснили смысл введения полумиллионных штрафов за грязные квартиры.

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