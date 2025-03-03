Жениха и двух его приятелей лишили свободы за избиение на свадьбе родственника невесты

Жениха и двух его друзей осудили за избиение дяди невесты на свадьбе в Ангарске, сообщает пресс-служба городского суда.

Конфликт между женихом и гостем произошел после того, как последний попытался украсть подаренные молодоженам деньги. Когда об этом стало известно, свидетель, его брат-близнец и жених решили поговорить с родственником со стороны невесты, но все закончилось дракой.

Во время потасовки молодые люди причинили тяжкий вред здоровью пострадавшего, его госпитализировали. Зачинщики драки пытались оправдать друг друга и давали противоречивые показания, но свидетели подтвердили, что все трое избивали потерпевшего.

Суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе и аморальное поведение потерпевшего. В итоге 23-летнего жениха приговорили к двум годам колонии строго режима, а 24-летних братьев-близнецов — к 1,5 и 2,5 года колонии строгого режима.

Ранее родственники жениха заразили его невесту ВИЧ из-за маленького приданого.