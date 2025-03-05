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В Смоленске мужчины из ревности жестоко избили местного жителя и получили сроки

В Смоленске четыре человека получили сроки за избиение мужчины из-за женщины
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В Смоленске суд вынес приговор мужчинам за нападение на человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, один из фигурантов в марте 2023 года познакомился с девушкой и стал оказывать ей знаки внимания. Узнав, что у нее есть возлюбленный, мужчина из ревности угрожал ему.

В какой-то момент фигурант предложил встретиться, чтобы разрешить конфликт. На встречу он пришел вместе со знакомыми, пострадавший также привел друзей.

Во время встречи между компаниями завязалась драка, в которой знакомые мужчины избили возлюбленного женщины и его друзей.

«В результате противоправных действий потерпевшему причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью, и повлекли полную утрату слуха на одно ухо», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Суд признал фигурантов виновными и приговорил одного из них к 12,5 годам лишения свободы, еще одного – к девяти и еще двоих – к 9,5 годам. Сроки они будут отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Красноярском крае осудили мать, напавшую с топором на дочь из ревности к мужу.

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