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В Белгородской области локализовали пожар в торговом центре

МЧС: пожар в ТЦ в поселке Разумное локализовали на площади 750 кв. м
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Кадр из видео/МЧС России

В торговом центре в поселке Разумное Белгородской области локализовали пожар на площади 750 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из здания эвакуировались около 20 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте инцидента работают 29 специалистов и десять единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в 13:30 мск. Отмечается, что в торговом центре, где произошло возгорание, находятся пиццерия и несколько магазинов. Рядом располагается АЗС.

До этого пресс-служба МЧС Азербайджана сообщала, что на нефтеперерабатывающем заводе в Баку начался пожар.

Накануне в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в производственном здании, огонь распространился на площади 3,5 тыс. квадратных метров.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.

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