В Белгородской области локализовали пожар в торговом центре

МЧС: пожар в ТЦ в поселке Разумное локализовали на площади 750 кв. м

В торговом центре в поселке Разумное Белгородской области локализовали пожар на площади 750 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из здания эвакуировались около 20 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте инцидента работают 29 специалистов и десять единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в 13:30 мск. Отмечается, что в торговом центре, где произошло возгорание, находятся пиццерия и несколько магазинов. Рядом располагается АЗС.

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