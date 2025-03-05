Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На нефтеперерабатывающем заводе в Баку произошел пожар

МЧС Азербайджана: на НПЗ в Баку начался пожар
close
Павел Лисицын/РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Баку начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана в Telegram-канале.

«На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Причины возгорания на НПЗ не уточняются.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в производственном здании, огонь распространился на площади 3,5 тыс. квадратных метров. МЧС присвоило пожару ранг №2. Этот номер ставится в том случае, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара. В этой ситуации отправляются дополнительные две бригады МЧС.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами