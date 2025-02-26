Жительница Подмосковья загримировалась под родную мать, чтобы снять деньги с ее счета

Россиянка с помощью гримера выдала себя за родную мать и сняла с ее счета 2,2 млн

В Москве осудили женщину, которая приняла облик своей пожилой матери, чтобы похитить с ее счета миллионы. О приговоре Пресненского райсуда сообщает mk.ru.

В августе 2023 года 50-летняя жительница Одинцовского городского округа Подмосковья решилась на аферу, надеясь завладеть сбережениями своей матери. С помощью гримера женщина перевоплотилась в пожилую родственницу, а перед тем как идти на дело, взяла у 72-летней пенсионерки шляпу, платье и паспорт.

В отделение одного из банков, расположенное на Новом Арбате, мошенница пришла с 21-летней дочерью, которая сыграла свою роль в спектакле и помогла матери в осуществлении ее плана. В первый визит женщина сняла с родительского счета 2 млн, а спустя несколько дней — еще 200 тыс. рублей. Эти деньги сообщницы потратили на погашение своих многочисленных долгов.

Спустя месяц пенсионерка обнаружила, что накопления пропали, и обратилась в полицию. Правоохранители разоблачили аферисток, изучив записи с камер видеонаблюдения. Суд приговорил мать и дочь к двум годам и одному году лишения свободы условно с соответствующим испытательным сроком.

Ранее российский школьник украл у матери $10 тысяч и потратил их за 10 дней.