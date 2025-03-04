Суд признал законным приговор наемнику из Новой Зеландии

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор наемнику Вооруженных сил Украины из Новой Зеландии Джордану О'Брайену, который участвовал в атаке на Курскую область и был заочно приговорен к 14 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале защита иностранца подала жалобу на соответствующее решение суда.

«Приговор Курского областного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласили в суде.

В декабре прошлого года Курский областной суд приговорил ОʼБрайена к 14 годам колонии. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наемника в вооруженном конфликте. Также суд конфисковал 1,3 млн рублей, полученные иностранцем за совершение преступлений. ОʼБрайен находится в международном розыске.

По версии следствия, в 2022 году гражданин Новой Зеландии вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, за что получал вознаграждение. В августе 2024 года ОʼБрайен вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области.

Ранее в России заочно арестовали швейцарского журналиста Курса Пельда за поездку в Курскую область.