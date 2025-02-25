Рособрнадзор: практическую часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии введут через три года

Практическую часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии могут ввести через три года

Практическую часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии могут ввести в течение трех лет. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, — это практическая часть по физике, химии и биологии», — сказал Музаев на пресс-конференции.

Физика и химия вошли в пятерку самых популярных предметов по выбору. В целом наблюдается рост числа выбирающих ЕГЭ по естественно-научным предметам, отметил руководитель ведомства.

12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдаче двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в пилотных регионах. Документ предполагает сдачу двух предметов для выпускников девятых классов вместо четырех — математики и русского языка. Пилотными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также Северная Осетия.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре планируют разрешить родителям присутствовать на досмотре школьников перед ЕГЭ.