Российский школьник залез на крышу поезда и не выжил

Калужский подросток получил разряд током на крыше поезда, юноша не выжил

В Калужской области шалость подростка на железнодорожных путях закончилась трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел 4 марта в районе станции Балабаново Боровского района Калужской области. 14-летний юноша забрался на крышу электропоезда, где получил сильный разряд током. Подросток получил тяжелейшие травмы, спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого во Владивостоке школьник выжил после удара током на крыше поезда. 12-летний мальчик залез на вагон грузового поезда, где получил разряд током от контактной сети. С ожогами его доставили в больницу.

Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.