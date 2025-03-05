В роддоме российского города 16-летняя пациентка закрылась в палате и не пускала к себе

Несовершеннолетняя пациентка областного роддома в Калининграде вызвала переполох, закрывшись в палате. 16-летняя девушка заблокировала дверь, распахнула окно и никого к себе не пускала. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 3 марта. В этот день девушку навещал отец, с которым она поссорилась. После этого она заперлась в палате и отказывалась контактировать с кем-либо. По словам очевидцев, пациентка угрожала всем расправой. На место прибыли сотрудники МЧС и психиатрическая бригада скорой помощи.

Спасатели дежурили под окнами, в то время как медики пытались проникнуть в палату из коридора. В какой-то момент девушка сама отперла дверь. По информации СМИ, ее забрали в психиатрическую больницу. Девушка, по данным издания, с 10 лет состоит на учете у профильного специалиста из-за расстройства поведения.

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