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Стало известно о состоянии годовалого мальчика, которого избила беременная мать

Ura.ru: годовалого ребенка, которого избила беременная мать, перевели в палату
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В Екатеринбурге годовалого мальчика, которого по голове избила беременная мать, перевели в травматологическое отделение. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

«У ребенка сочетанная травма, ушибы мягких тканей головы, туловища и конечностей. Его перевели в травматологическое отделение», — цитирует издание информированного собеседника.

Инцидент произошел 14 февраля в семье, проживающей в районе Эльмаш. По предварительным данным, многодетная мать, которая находящаяся на шестом месяце беременности четвертым ребенком, подняла руку на годовалого сына. Причиной агрессии якобы стали постоянные капризы мальчика, а также ссоры женщины с супругом.

Соседка многодетной матери в беседе с изданием охарактеризовала женщину как хамку. По словам собеседницы СМИ, многодетная мать часто общается с детьми с использованием нецензурной лексики, а когда жильцы делают ей по этому поводу замечания, она «посылает и их».

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.

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