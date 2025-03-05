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Москвичку позвали на бесплатный лифтинг, выманили 320 тысяч и сожгли ей лицо

Пенсионерке сожгли лицо на процедуре лифтинга за 320 тысяч в московской клинике
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Telegram-канал «Сапа»

Жительница Москвы пришла на бесплатный лифтинг, но в итоге взяла кредит, отдала за процедуру 320 тыс. рублей и получила ожоги, сообщает «Сапа».

В октябре прошлого года 67-летняя Ирина наткнулась в интернете на заманчивое объявление — клиника «Косметолоджи» приглашала всех желающих прийти на бесплатный Smas-лифтинг, и женщина согласовала дату приема. Во время него москвичке навязали другую процедуру стоимостью 270 тыс. рублей. Денег на игольчатый PF-лифтинг у клиентки не было, но она взяла эту сумму в кредит под 27% и оказалась должна 320 тыс.

Проблемы с лицом начались на следующий день после процедуры. Из-за воспаления у женщины начался сильный зуд. В клинике «посоветовали мазаться Бепантеном и назвали это легким загаром». Но зуд не проходил две недели, и женщина обратилась в кожно-венерологический диспансер, где ей поставили диагноз «аллергический контактный дерматит, вызванный другими веществами», а затем нашла юриста.

В качестве компенсации клиника выплатила пострадавшей 89 тыс. рублей, однако москвичка оценила потери в 250 тыс. и подала судебный иск.

«Мы частично выплатили деньги за непройденные процедуры. Это было ее право расторгать договор. Но по закону о защите прав потребителей мы обязаны были удержать деньги за услугу, которую мы уже оказали», — считает представитель клиники.

Заседание по делу состоится 19 марта.

Ранее лжекосметолог из Петербурга, изувечившая клиентку, получила условный срок.

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