Лжекосметолог из Петербурга, изувечившая клиентку, получила условный срок

В Санкт-Петербурге осудили женщину, которая выдавала себя за косметолога и повредила клиентке лицевой нерв. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Приговор Ольге Ванской, попавшей на скамью подсудимых за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вынес Приморский районный суд. В ходе следствия было установлено, что петербурженка работала косметологом, хотя не имела высшего медицинского образования, и являлась гендиректором ООО «Лагуна».

В марте 2020 года в ее клинику пришла женщина, которой лжекосметолог провела процедуру нитевого лифтинга, но допустила техническую ошибку, из-за чего клиентка перенесла посттравматическое повреждение лицевого нерва. В результате ее здоровью был нанесен тяжкий вред, а лицо пациентки оказалось обезображенным.

Подсудимая не признала вину, но выслушала обвинительный приговор. В качестве наказания ее на три года лишили свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а также права заниматься медицинской деятельностью по профилю косметологии и хирургии на два года. По решению суда Ванская должна выплатить потерпевшей 70,5 тыс. руб.

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