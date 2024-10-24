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«Нужны срочные меры»: в России не хватает 250 тысяч учителей

Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: в РФ не хватает 250 тыс. учителей

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Freepik

В России на сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, не хватает 250 тыс. учителей. Это с учетом того, что многие вынуждены работать на полторы-две ставки, что директора школ к нехватке кадров не относят, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.

Показатель в 250 тыс. сотрудников составлен на основе самых «явных» вакансий. При этом во многих школах учителя ведут чужие предметы, некоторые занятия вообще отменяют, что создает дополнительный скрытый дефицит кадров, отметил эксперт.

«Реальный дефицит учителей в Омской области и других регионах гораздо больше. Речь идет о цифре в 250 тысяч по стране. В Москве не хватает больше всего математиков, физиков, например. Ситуация разная в регионах», — пояснил он.

Проблему усугубляет тот факт, что молодые преподаватели, которые только приходят в школы, не задерживаются там дольше, чем на пару-тройку лет. Уходят они как из-за зарплаты, так и из-за постоянного давления и большого количества дополнительных обязанностей.

Изменить ситуацию можно, если срочно принять необходимые меры, в том числе — дать школам больше свободы, считает Луховицкий. Он призвал отменить статью Трудового кодекса, которая предполагает возможность уволить директора школы без объяснения причины. Выбирать же руководителей школ должны сами учителя и родители учащихся. По мнению эксперта, это станет основным рычагом решения проблемы.

До этого в Госдуму внесли законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Предлагаемые штрафы для граждан достигают 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. За оскорбление в интернете штрафы предлагается сделать больше.

Ранее учителя усомнились, что штрафы защитят их от оскорблений.

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