Самолет Red Wings, летевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт вылета

ТАСС: борт Red Wings, направлявшийся в Грозный, вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

По данным агентства, самолет совершал грузовой рейс и вернулся в аэропорт Жуковский по технической причине.

«В 11:50 самолет совершил благополучную посадку, после чего специалисты технических служб приступили к осмотру воздушного судна и устранению неисправности», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что после проведения всех процедур самолет допустят к выполнению рейса.

До этого Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что самолет L-410, летевший из Хабаровска в Аян с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре, из-за задымления в салоне вынужден был возвратиться в аэропорт вылета.

Задымление на борту воздушного судна произошло при наборе высоты. В связи с этим было принято решение о возвращении в Хабаровск.

Ранее в аэропорту Домодедово произошел пожар.