В салоне летевшего из Хабаровска в Аян самолета произошло задымление

Самолет L-410, летевший из Хабаровска в Аян с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре, из-за задымления в салоне вынужден был возвратиться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Задымление на борту воздушного судна произошло при наборе высоты. В связи с этим было принято решение о возвращении в Хабаровск. Около 11:40 (04:40 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего.

Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. В ходе нее будет дана оценка подготовке воздушного судна к вылету.

23 февраля сообщалось, что на борту летящего из Астаны в Актау самолета загорелся рюкзак пассажира, находившийся в верхнем багажном отсеке воздушного судна. На борту в момент инцидента находилось 182 пассажира. Пожар оперативно потушили бортпроводники, но самолет вернулся в пункт вылета.

Ранее в аэропорту Домодедово произошел пожар.