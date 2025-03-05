Московская пенсионерка испугалась списка неблагонадежных граждан и лишилась 9 млн

В Москве пенсионерка лишилась 9,5 млн рублей, испугавшись попадания в «список неблагонадежных граждан». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Все произошло в ноябре 2024 года. С пенсионеркой связался неизвестный и от лица генерального директора компании, из которой она уволилась, оповестил ее о том, что после проверки организации силовиками женщина попала в «списки неблагонадежных граждан», помогающих Украине.

Через некоторое время ей позвонил другой человек и попросил ее снять все деньги со счета, однако ее карта оказалась заблокированной. Тогда мошенник убедил собеседницу, что аферисты оформляют на ее имя кредиты под залог жилья и уговорил ее провести якобы фиктивную сделку купли-продажи ее квартиры. Через несколько дней женщина обналичила 9,5 млн, полученные за продажу квартиры, и передала их злоумышленникам, которые заверяли ее, что вернут ей и деньги, и квартиру. Но обещаний никто не сдержал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД сообщили, что преступники начали похищать деньги через фиктивный бот «Почты России».