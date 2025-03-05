Учительницу из Башкирии, взявшую у знакомых 2,5 млн взаймы, заподозрили в мошенничестве

Учительницу из Башкирии заподозрили в крупном мошенничестве. Она взяла 2,5 млн у своих знакомых взаймы, но так и не вернула, сообщили в МВД по республике.

В отношении педагога из Бугульмы возбудили уголовное дело после того, как в полицию обратились пятеро человек. Все они указали, что одолжили знакомой учительнице разные суммы — от 450 до 750 тыс. руб.

«Предлоги для получения денег были разными: покупка недвижимости для ребёнка, покупка автомобиля и другие. Женщина просила их оформить на себя кредиты и передать ей денежные средства. Подозреваемая обещала вернуть деньги, но не выполнила свои обязательства», — отметили в пресс-службе ведомства.

Женщина потратила полученные средства на личные нужды. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Петербурге учительница стала курьером мошенников, не зная об этом.