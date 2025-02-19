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В Петербурге учительница стала курьером мошенников, не зная об этом

Baza: в Петербурге учительница хотела поймать мошенников, но стала их курьером
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Петербурженка стала жертвой мошенников после того, как они позвонили ее мужу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты связались с мужем 58-летней учительницы и попросили его продиктовать им данные паспорта. Россиянка поняла, что это обман, и обратилась в полицию.

На следующий день с ней связались из «военной прокуратуры» и «ФСБ». Они похвалили педагога за бдительность, но заявили, что с помощью паспортных данных мужа кто-то переписал квартиру женщины на посторонних.

Якобы чтобы вернуть жилье, она должна была забрать посылки с нескольких адресов. Женщина выполнила условие, передав все посылки «инкассатору». Затем она отправилась на еще два адреса, на последнем ее задержали.

До этого в Чувашии женщина поверила «сотрудникам ФСБ» и лишилась квартиры. Мошенники связались с 67-летним педагогом под видом директора школы, в которой она работала. Позже женщине объяснили, что она якобы переводила деньги на Украину. Следуя инструкциям неизвестных, она продала жилье и передала деньги аферистам.

Ранее в Чебоксарах учительница поверила, что говорит с директором и потеряла жилье.

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