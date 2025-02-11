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В Кургане мать школьника-хулигана оскорбила учительницу и плюнула ей в лицо

В Кургане женщину наказали за плевок в лицо учителю ее сына
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Shutterstock

Жительница Кургана оскорбила учительницу своего сына-хулигана и плюнула ей в лицо, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в курганской школе, где учатся дети из семей, представляющих одну из этнических групп. Школьники отличаются вызывающим и агрессивным поведением. Они хамят учителям, срывают уроки, а также обижают сверстников. Известно, что некоторые пострадавшие даже обращались в травмпункт, а одного ребенка отправили на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

Тогда мать второклассника, замеченного в хулиганстве, пришла в школу по требованию педагога. Она пыталась спорить, защищая своего сына, и так разошлась, что плюнула учителю в лицо. В итоге ее ребенка перевели в другую школу, а женщине пришлось принести публичные извинения и заплатить штраф.

«Я раскаиваюсь в том, что пошла в школу и плюнула учительнице в лицо. Больше такого не повторится», — сказала родительница, оказавшись в полицейском участке.

После этого СК РФ начал проверку по фактам избиений детей сверстниками, оскорбления педагогов и возможного бездействия администрации школы и местных властей. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом учеников.

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