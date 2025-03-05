Врач посоветовала начинать лечение аллергии задолго до сезона цветения

Лечение аллергии следует начинать за несколько месяцев до сезона цветения. Одним из эффективных методов является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«АСИТ — это метод лечения аллергии с доказанной эффективностью, который превосходит обычную фармакотерапию. <...> Суть метода в том, что пациенту постепенно вводят небольшие дозы аллергена, чтобы иммунная система привыкла к нему и перестала реагировать бурно», — объяснила специалист.

Она отметила, что АСИТ назначают пациентам с подтвержденной аллергией, когда выявленная чувствительность совпадает с клиническими симптомами.

Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина до этого говорила, что теплая погода этой зимой привела к тому, что для некоторых пациентов уже начался сезон аллергии. По ее словам, в воздухе содержится большое количество грибковых аллергенов. В связи с этим люди с повышенной чувствительностью к плесневым грибам могут сталкиваться с реакцией на них.

Ранее врач рассказала, что может вызвать аллергические болезни.