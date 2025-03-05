Власти Белгородской области рассказали, сколько БПЛА выпустили ВСУ по региону за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 30 БПЛА по территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории региона более 30 беспилотников.

По его словам, атакам подверглись села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, а также хутора Марьино и Мухин, а также город Шебекино. ВСУ выпустили семь боеприпасов и 21 беспилотник, 18 из которых сбиты и подавлены.

Еще шесть беспилотников атаковали Валуйский и Грайворонский округа. Также по Краснояружскому округу выпущено восемь боеприпасов и три беспилотника. ВСУ выпустили еще семь боеприпасов и пять беспилотников по Белгородскому району.

До этого Гладков сообщал, что в результате непрекращающихся обстрелов Белгородской области со стороны Украины были повреждены здания и ранены два мирных жителя. В частности, в селе Репяховка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.