Россиянина осудят за преступление, совершенное 24 года назад

В Хабаровском крае мужчину осудят за преступление, совершенное 24 года назад

В Хабаровском крае перед судом предстанет 66-летний мужчина, который 24 года назад расправился с пожилой парой ради того, чтобы украсть из их дома спирт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2001 году. По версии следствия, подозреваемый в день преступления распивал со знакомой спиртное в поселке Переяславка. В какой-то момент женщина предложила приятелю похитить у пожилой пары, которая проживает по соседству, спирт. Подельники пробрались на территорию дома, нашли там топор, взломали входную дверь. Мужчина нанес топором по несколько ударов по голове каждому из спящих супругов. Спасти пострадавших не удалось.

После этого злоумышленники, действуя согласно плану, забрали спирт, а также наличные, и скрылись.

В ведомстве уточнили, что в расследовании 2001 года правоохранительным органам не удалось доказать вину обвиняемого. В 2024 году расследование было возобновлено. В этот раз с помощью следственных действий и экспертиз оперативники доказали вину пожилого хабаровчанина в совершении инкриминируемого преступления.

Ранее житель Челябинской области расправился с тестем и пробил теще голову топором.