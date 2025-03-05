В Таиланде обезьяна похитила телефон у туристки и сняла себя на видео

На Пхукете обезьяна сделала селфи на похищенный у туристки телефон

Обезьяна в Таиланде отобрала у туристки телефон и сделала видеоселфи. Видео появилось в аккаунте девушки на TikTok (@justinefortemps).

Двое французских туристов отправились на Monkey Hill (Обезьяний холм. — прим. ред.) на Пхукете и столкнулись лицом к лицу с любопытной обезьяной. В следующее мгновение зверёк забрал гаджет у девушки и оставил ее в замешательстве.

Когда она медленно попыталась подойти к обезьяне, чтобы вернуть свой телефон, та бросилась на дерево. Съемка продолжилось, и обезьяна засняла себя и окружающую обстановку.

На помощь путешественнице пришел местный житель, которому в итоге удалось отнять телефон у обезьяны.

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