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Иностранец, вышедший на прогулку голым, возмутил жителей Таиланда

Жители Таиланда осудили иностранца, появившегося голым в общественном месте
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Иностранец, зашедший голым в магазин на Пхукете, возмутил жителей Таиланда. Об этом пишет Phuket News.

Недавно раздетого туриста заметили около круглосуточного магазина в Чалонге. На снимке, который быстро разлетелся по соцсетям, видно, как полностью обнаженный мужчина идет по парковке ко входу в супермаркет.

Поведение мужчины разозлило местных жителей и вызвало бурные обсуждения в сети. Некоторые комментаторы требовали депортировать нарушителя порядка, другие иронизировали над вседозволенностью туристов.

«Немедленно верните его в его страну», «На Пхукете все в порядке, рай для иностранцев», «Если у них есть что-то хорошее, они хотят это показать», — писали тайцы под фотографией.

Полиция пока никак не отреагировала на инцидент, понес ли иностранец какое-либо наказание за свой поступок, не уточняется.

Ранее в сети раскритиковали девушку, сделавшую татуировку Будды на плече.

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