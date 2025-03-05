Названы главные правила по уходу за волосами

Для правильного ухода за волосами важно подобрать шампуни и кондиционеры, которые будут соответствовать типу волос. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на специалистов по уходу за волосами.

По их словам, волосы важно мыть регулярно, чтобы не допустить загрязнения кожи головы. Они добавили, что особое внимание важно уделить тонизированию кожи головы, чтобы улучшить здоровье локонов.

Эксперты рекомендуют мыть волосы в течение одной минуты, чтобы хорошо очистить их от загрязнений и не пересушить. Кондиционер важно наносить только на концы, чтобы не утяжелять волосы. После процедур нужно начинать расчесывать волосы снизу вверх, чтобы избежать их ломкости и повреждения, заключили специалисты.

Японские исследователи из Университета Нагои до этого обнаружили, что лютеолин — природный антиоксидант, содержащийся в сельдерее, брокколи, моркови, луке и перце, — способен предотвращать поседение волос. Эксперименты на мышах показали, что животные, получавшие лютеолин, сохраняли свой естественный окрас, в то время как их сородичи постепенно седели.

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