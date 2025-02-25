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Парикмахеры рассказали, как избавиться от электризации волос

Pravda.Ru: фольга поможет избавиться от электризации волос
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Freepik

Алюминиевая фольга поможет справиться с волосами, которые постоянно электризуются в холодное время года. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных парикмахеров.

По их словам, алюминий может нейтрализовать статическое электричество. Для этого нужно взять небольшой кусок фольги, скатать его в шар и аккуратно потереть им о волосы от корней до кончиков.

«Это сразу поможет уменьшить статическое электричество и разгладить волосы, сделать их послушными. Осенью и зимой, когда из-за сухого воздуха, шапки волосы электризуются, вам нужно носить такой шарик с собой в сумочке. Благодаря этому вам не нужно использовать средства для укладки волос», — добавили в сообщении.

Японские исследователи из Университета Нагои до этого обнаружили, что лютеолин — природный антиоксидант, содержащийся в сельдерее, брокколи, моркови, луке и перце, — способен предотвращать поседение волос. Эксперименты на мышах показали, что животные, получавшие лютеолин, сохраняли свой естественный окрас, в то время как их сородичи постепенно седели.

Ранее были названы тренды в окрашивании волос на весну и лето 2025 года.

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