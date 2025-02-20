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Мужчина-диабетик угрожал другому пациенту ножом, пытаясь срочно попасть к врачу

Итальянец избил стоявшего перед ним в очереди мужчину, пытаясь попасть к врачу
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В Италии мужчина хотел пройти без очереди к врачу и напал на того, кто пришел раньше него. Об этом сообщает газета Today.

На днях 59-летний мужчина из Вишано пришел на обследование в центр лечения диабета в Казаджове. Он попытался попасть к врачу без очереди, но другой пациент, который имел при себе талон на прием, напомнил ему о том, что нужно соблюдать очередность.

Тогда агрессивный итальянец, у которого не было билета с номером ожидания, стал угрожать оппоненту ножом и избил его. Стражи порядка обезвредили и задержали нападавшего, ему уже предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и ношении оружия.

Ранее пьяный мужчина вломился в больницу, чтобы повидать мать, и избил пятерых сотрудников.

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