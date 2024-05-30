Госархив опубликовал полный текст доклада о первом выходе в открытый космос

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) к 90-летию космонавта Алексея Леонова впервые полностью опубликовал его доклад о выходе в открытый космос.

Первый в истории выход в открытый космос был совершен 18 марта 1965 года. На втором витке, через полтора часа после старта, Леонов покинул корабль «Восход-2», выйдя за борт с помощью гибкой шлюзовой камеры. Первым пилотом аппарата был Павел Беляев.

«Когда открылся люк, мне очень хотелось быстро выскочить и посмотреть, что там. Я все время запрашивал командира: «Я готов, разреши выйти». Он отвечал: «Подожди, не торопись, будет дана команда». И вот, когда мы подошли к Черному морю, как я потом понял, я вышел», — рассказал Леонов.

Также он рассказал комиссии, что не смог во время выхода сфотографировать «Восход-2», так как пульт дистанционного управления портативного фотоаппарата, который был вшит в скафандр, оторвался во время его выхода из шлюзовой камеры.

Леонов отметил, что вернулся в шлюз с большим трудом, так как скафандр оказался очень жестким, и для выполнения необходимых действий приходилось прилагать большие усилия.

Кроме этого, в докладе говорится, что Леонов подверг критике действия поисково-спасательной операции и высказал замечания по поводу состава носимого аварийного запаса для космонавтов. На месте посадки космонавты находились двое суток.

Доклад экипажа от 22 марта 1965 года РГАНТД хранит в фонде Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Советский космонавт Алексей Леонов — первый человек, который смог выйти в открытый космос. Ему тогда было 30 лет. За свои достижения он дважды признан Героем Советского Союза.

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