Врач развеял популярные мифы о младенцах

Врач Раншаков: младенцев не нужно кутать в одежду в квартирах

Мнение о том, что младенцы всегда должны быть одетыми даже дома, чтобы они не простыли, является мифом. Об этом kp.ru рассказал врач, автор книги «Мамочек жалко» Алексей Раншаков.

По его словам, сейчас в квартирах в любое время года поддерживается комфортная температура, поэтому кутать детей не нужно. Помимо этого, он призвал не клеить монеты пластырем на подсыхающий пупок, якобы чтобы у ребенка не было грыжи. Эксперт уточнил, что пупочное кольцо со временем самостоятельно сожмется, при этом монеты могут вызвать раздражение на коже ребенка.

Еще один миф — не брать на руки плачущих детей, потому что они «манипулируют». Раншаков отметил, что плач — это единственный способ позвать родителей на помощь у новорожденных. При этом в силу возраста они не могут манипулировать взрослыми. Он добавил, что для правильного развития ребенку необязательно необходим массаж, как считают многие.

«Для правильного развития ребенку необходима мамина ласка, легкие поглаживания, тактильный контакт. По данным современных исследований, массаж может использоваться в качестве дополнения к терапии депрессии у подростков. Но у детей первых лет жизни убедительных данных о положительном влиянии специального массажа не получено», — сказал специалист.

Педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова до этого рассказала «Газете.Ru», что грудное молоко является уникальным продуктом, которое содержит оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Кроме того, грудное молоко содержит живые бактерии, которые формируют уникальную микробиоту кишечника ребенка.

Ранее сообщалось, что у новорожденного мальчика из желудка извлекли брата и сестру.