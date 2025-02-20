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У новорожденного мальчика из желудка извлекли брата и сестру

NDTV: в Индии врачи извлекли из желудка новорожденного брата и сестру
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Shutterstock/FOTODOM

У новорожденного мальчика в Индии из желудка извлекли брата и сестру, пишет NDTV.

В округе Амравати, штат Махараштра, врачи провели уникальную операцию, удалив два плода из брюшной полости трехдневного ребенка. Это редкое явление, известное как «плод в плоде», было обнаружено у 32-летней женщины еще во время беременности.

Акушер-гинеколог доктор Прасад Агарвал, проводивший обследование, заметил необычную структуру в брюшной полости плода.

«Это был совершенно нормальный растущий плод, но внутри него находились несколько костей и структура, похожая на другой плод. Я сразу понял, что это ненормально», — рассказал доктор.

После подтверждения диагноза женщина была направлена на дальнейшее наблюдение. В феврале 2025 года она родила мальчика, после чего мать и ребенка перевели в суперспециализированную государственную больницу в Амравати для проведения операции.

Под руководством доктора Уши Гаджбхие команда врачей успешно удалила два плода, похожих на зародышей с руками и ногами, из живота новорожденного. По словам медиков, операция прошла успешно, и сейчас и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Медики добавили, что это чрезвычайно редкое состояние. Во всем мире зарегистрировано лишь около 200 подобных случаев, включая 10–15 в Индии.

Ранее врачи в Турции достали из желудка женщины 28 семян фиников, 35 оливковых косточек и 5 камней.

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