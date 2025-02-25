В Прикамье 76-летняя женщина попала в реанимацию после нападения стаи собак

Стая собак напала на пожилую женщину в Пермском крае, она в реанимации

Пенсионерка пострадала от нападения стаи бродячих собак в Пермском крае, пишет «В курсе.ру».

Безнадзорные животные напали на 76-летнюю жительницу Красновишерска 24 февраля вблизи дома № 48 по улице Толстого. В крайне тяжелом состоянии пострадавшую доставили в Соликамскую больницу и поместили в реанимацию. Сейчас врачи борются за жизнь пенсионерки.

В администрации округа заявили, что с начала года заявок на отлов бездомных собак в этом районе не поступало. Проверку по факту инцидента начали в полиции и районной прокуратуре. К настоящему времени СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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