В оперативных службах назвали предварительную причину обрушения дома на Кубани

Многоквартирный дом в Белореченске Краснодарского края, по предварительной версии, мог обрушиться из-за взрыва газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

″Пока похоже на взрыв газового оборудования″, — поделился собеседник агентства.

В ночь на 5 марта в жилой пятиэтажке в Белореченске обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что обрушение многоэтажного жилого дома в Белореченске пошатнуло соседние многоэтажки.

По данным МЧС, пострадали три человека. После инцидента в пункты временного размещения распределили 25 человек, в том числе пятерых детей.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко уточнял, что один из пострадавших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы.