«Многоэтажка пошатнулась»: очевидица — о взрыве газа в жилом доме в Белореченске

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Белореченске пошатнул соседние многоэтажки. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Екатерина. По словам девушки, жителей дома эвакуировали быстро, однако у всех был шок от произошедшего.

«Я проживаю неподалеку, где сегодня произошел взрыв. Я в это время еще не спала, но ложилась как раз-таки, и тут резко слышу мощный взрыв, прошла очень большая волна, тряхануло меня вместе с кроватью, и дверь ходуном, и многоэтажка тоже пошатнулась. Я выходила на улицу, и все остальные люди тоже, посмотреть, что случилось и, может, помощь нужна. Эвакуировали людей, считаю, быстро. Все очень быстро среагировали, молодцы. Повреждения сильные и время нужно на ремонт всего здания. Конечно, у всех шок случился от случившегося», — сказала она.

Жительница дома, где произошло ЧП, Татьяна в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что проснулась ночью от криков соседа, которого засыпало обломками после взрыва. Женщина уточнила, что сама «чудом» уцелела.

«Я проживала в этом доме. Квартира моя сильно пострадала. Взрыва я не слышала, проснулась только от того, что рушились стены и кричал сосед, которого засыпало. Сама я чудом осталась невредимой. Паники не было, все спокойно оделись и вышли на улицу, мы все были в шоке», — добавила она.

В ночь на 5 марта в жилой пятиэтажке в Белореченске взорвался бытовой газ и обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Из здания эвакуировали жильцов на время разбора завалов.

По данным МЧС, пострадали три человека. После инцидента в пункты временного размещения распределили 25 человек, в том числе пятерых детей.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко уточнял, что один из пострадавших — 32-летний мужчина — получил ожоги 70% тела. Он находится в реанимации. Еще один пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на севере Москвы.