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Постоялица гостиницы обнаружила, что в ее отсутствие в номер «заселился» тюлень

В Нидерландах гостья отеля нашла в арендованном домике спящего тюленя
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Stichting Dierenwelzijn Zeeland

Гостья отеля, расположенного в Нидерландах на побережье Северного моря, обнаружила в своем номере нежданного гостя. Пока женщина отсутствовала, в арендованный ею домик проник тюлень. Об этом в соцсетях сообщил Фонд защиты животных провинции Зеландия.

«Мы часто получаем странные сообщения, и нас довольно сложно удивить, но когда мы получили это сообщение, мы не могли в это поверить. Нам позвонили из ресторана Boulevard 17 и заявили: »'В номере отеля находится тюлень!'»», — поделились сотрудники фонда в своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Животное расположилось внутри домика и дремало, когда гостья отеля заметила его через стеклянную дверь.

В организации отметили, что сон тюленя пришлось прервать, несмотря на недовольство животного. Сотрудники Фонда связались с коллегами из Нидерландской команды по спасению морских животных: те прибыли на место, вынесли «рассерженного тюленя» из домика и переместили в более безопасное место.

Ранее в ЯНАО водители сняли на видео моржа, который отдыхал посреди проезжей части.

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