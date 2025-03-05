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В Мариуполе нелегал организовал центр изготовления поддельных документов для мигрантов

ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Мариуполе в ДНР
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Власти ДНР депортировали иностранца, который организовал канал незаконной миграции в Мариуполе. Об этом сообщили ТАСС в региональном УФСБ.

По данным ведомства, иностранец проживал в России, нарушая миграционное законодательство. В ДНР он прибыл для изготовления поддельных документов, чтобы выдавать их другим иностранцам-нелегалам.

В итоге злоумышленника привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил въезда в Россию». Иностранца выдворили из страны.

В конце февраля в Калининграде нелегальный мигрант с признаками опьянения пытался скрыться на автомобиле от сотрудников ДПС и спровоцировал погоню. Молодой человек отказался от освидетельствования на состояние опьянения. В ходе разбирательства полицейские установили, что ранее его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. На водителя возбудили уголовное дело.

Ранее МВД назвало число иностранцев, находящихся в России незаконно.

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