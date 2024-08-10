Стало известно, какие полномочия появляются в властей при режиме КТО

Режим контртеррористической операции (КТО), подобный тому, который введен в Брянской, Курской и Белгородсокой областях, позволяет проводить временное отселение людей из опасных районов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Среди мер и ограничений предусмотрено временное отселение физических лиц в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений», — сообщается в положении насчет режима КТО.

Агентство дополняется, что этот режим также позволяет организовывать прослушку связи, реквизировать транспорт в неотложных случаях для спасения пострадавших или преследования подозреваемых.

До этого Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В ведомстве уточнили, что это сделано для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны Украины.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».