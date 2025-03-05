Стали известны самые популярные подарки россиян на гендерные праздники

Вторая половина февраля и начало марта — традиционное время, когда мы покупаем подарки для родных и близких на 23 февраля и 8 марта. Шутки про пресловутые духи и носки оказались недалеки от истины. Это подтверждают данные логистических компаний «Деловые Линии», «Скиф-Карго» и NC Logistics, с результатами которых ознакомилась «Газета.Ru».

Среди самых популярных категорий товаров, которые растут в объемах перевозок в 2025 году: одежда, косметика и средства гигиены. В тройку лидеров вошла еще и такая «мужская» категория как инструменты. В прошлом году в топ-3 фигурировали хозтовары, по данным ГК «Деловые Линии».

Интересно, что в разрезе федеральных округов определились лидеры по росту отправки и получения доставок на маркетплейсы. По сравнению с январем 2025 года, в феврале больше всего «прибавили» (в тоннах) по полученным грузам Дальневосточный ФО (+68%), Южный ФО (+48%), ЦФО (+45%). Наибольший рост отправок ( в тоннах) в прошедшем месяце зафиксирован в Сибирском ФО (+51%), Уральском ФО (+44%), а также Центральном и Северо-Западном ФО (+37%). Средний вес отправки в феврале текущего года вырос на 18% относительно аналогичного периода 2024 года.

«Традиционными лидерами предпраздничных поставок в маркетплейсы в феврале-начале марта остаются одежда и косметика. В 2024 году в ТОП-3 самых доставляемых категорий также входили хозтовары, а в 2025 году третье место заняли инструменты», – отметил заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрусталев.

Рост объема перевозок накануне гендерных праздников подтверждает Юрий Коробейников, директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго». По оценке компании, доставка товаров, которые условно можно отнести к «подаркам» — бытовая химия, косметика, парфюмерия, как правило, увеличивается на 10–15%. В 2025 году показатель находится примерно на том же уровне. Среди самых активных направлений по отправке — города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск.

С тем, что повышенный спрос на подарки приводит к кратному, но относительно кратковременному увеличению объемов перевозок перед гендерными праздниками, согласны в пресс-службе логистического оператора NC Logistic. Особой популярностью пользуются такие товарные категории, как парфюмерия, косметика, электроника, сувенирная продукция и, конечно же, цветы.

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