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Женщины составляют вишлисты чаще мужчин

Каждый второй россиянин получал или составлял вишлисты
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ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй россиянин получал или составлял вишлисты — списки желаемых подарков. Среди женщин вишлистами пользуются 55% опрошенных, среди мужчин — 40%. По мнению большинства, самая приемлемая стоимость одного подарка в вишлисте — до 5000 рублей. К таким выводам пришли аналитики «Золотого Яблока» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С понятием «вишлист» знакомы 62% респондентов, практикуют создание списков с подарками — 48%. Из них абсолютное большинство отметили, что вишлисты помогают осуществлять их желания (82%).

Списки подарков можно составить разными способами: собрать через специальный сервис, передать список файлом или сообщением. Также можно положить желаемые подарки в корзину интернет-магазина и поделиться ею с тем, кто будет дарить подарок. По данным опроса, каждый второй (50%) добавляет в вишлист ссылки на сайт или карточку товара.

Подход к составлению вишлистов у всех разный. 45% опрошенных при составлении вишлиста учитывают финансовые возможности своих близких, а 14% не обращают на это совсем никакого внимания. С точки зрения наполнения списка каждый третий (31%) разделяет его на группы в зависимости от бюджета, 28% без раздумий добавляют все, что нравится, а 22% следят, чтобы в вишлист попадало только самое необходимое. По мнению большинства, приемлемая стоимость одного подарка — в пределах 5000 рублей.

Среди тех, кто составляет вишлисты, 93% делают это только в преддверии особых событий или праздников: 78% — на Новый год, 24% — на годовщины, 13% — на гендерные праздники. Но чаще всего вишлисты готовятся на день рождения — так ответили 80%. Причем женщины готовят списки желаемых подарков к этому празднику в 1,5 раза чаще мужчин, тогда как в гендерные праздники востребованность вишлистов примерно одинаковая.

Получая подарок не из своего вишлиста, 43% опрошенных не расстраиваются, так как считают, что человек все равно хотел сделать им приятное. А вот 21% уточнили, что не расстроятся, только если сюрприз им понравится. 5% респондентов ответили, что все-таки расстроятся, ведь в таком случае они получают не то, что хотели.

Ранее россияне составили антирейтинг подарков на 8 Марта.

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