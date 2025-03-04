Женщину, угощавшую прохожих и детей печеньем с крысиным ядом, отправят лечиться

В Приднестровье отправят на лечение женщину, угощавшую детей печеньем с ядом

В Приднестровье на принудительное лечение отправят женщину, которая угощала прохожих и детей печеньем с крысиным ядом. Об этом сообщает прокуратура Приднестровской Молдавской Республики.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Женщина приобрела на рынке в Тирасполе крысиный яд, которым начинила печенье и булочки, а затем направилась в Екатерининский парк. Там она начала угощать этой выпечкой случайных прохожих, включая детей.

В результате отведавшие угощение незнакомки женщина и двое детей ощутили недомогание. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи их удалось спасти.

Злоумышленницу поймали. Позже судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством и совершила преступление в состоянии невменяемости. Суд постановил освободить ее от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар.

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