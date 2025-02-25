Женщина из Китая отравила своего бойфренда, постирав его нижнее белье в химикатах

В Китае женщина отравила своего бойфренда, постирав его нижнее белье в химикатах, пишет World of Buzz.

Женщина по имени Цзин решила отомстить своему партнеру за отказ жениться на ней и недостаточную заботу, которая, по ее словам, привела к выкидышу. Она замочила четыре пары нижнего белья в токсичном веществе, опасном для людей и животных, а затем подарила их мужчине.

После того как мужчина надел отравленное белье, у него появились язвы на теле. Позже Цзин дала партнеру сироп от простуды, в который добавила яд. В итоге мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

После расследования, проведенного полицией, Цзин была арестована. Суд приговорил ее к 14 годам лишения свободы. Женщина подала апелляцию, однако суд дважды отклонил ее ходатайства, оставив первоначальный приговор в силе.

Ранее женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.