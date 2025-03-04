Названа дата запуска космического корабля «Союз МС-27» с Байконура

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» запустят с космодрома Байконур 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«На Байконуре проверили на герметичность отсеки и бортовые системы «Союза МС-27». <...> Старт миссии — 8 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого времени специалисты протестируют бортовой компьютер и аппаратуру радиотехнических систем, проверят двигатели и другое оборудование, а также заправят магистрали системы обеспечения теплового режима.

2 марта грузовой корабль «Прогресс МС-30» доставил на МКС 2 599 кг грузов, включая 1 179 кг оборудования, одежды, продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, а также 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы. Кроме того, космонавты получили новый скафандр «Орлан-МКС» № 6, предназначенный для выходов в открытый космос.

Ранее в Минобороны сообщили об успешном выводе на орбиту космического аппарата «Союз-2.1б».