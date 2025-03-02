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Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к МКС

Корабль «Прогресс МС-30» с новым скафандром и оборудованием причалил к МКС
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«Роскосмос»

Грузовой корабль «Прогресс МС-30», запущенный в пятницу с космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Специалисты Центра управления полетами следили за процессом с Земли, а на борту МКС контроль осуществляли космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов.

Корабль доставил на МКС 2 599 кг грузов, включая 1 179 кг оборудования, одежды, продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, а также 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы.

На МКС доставлен новый скафандр «Орлан-МКС» № 6, предназначенный для выходов в открытый космос. Эта модель отличается от предыдущей версии «Орлан-МК» обновленной герметичной оболочкой из высокотехнологичной ткани с увеличенным ресурсом, а также автоматизированной системой водяного охлаждения, которая поддерживает оптимальную температуру для космонавта. Кроме того, скафандр оснащен новой системой отображения информации.

Кораболь также доставил на станцию оборудование для научных экспериментов, включая укладки для исследований «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор».

«Прогресс МС-30» — российский автоматический грузовой корабль, разработанный для обслуживания орбитальных станций. Он предназначен для транспортировки на МКС топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продуктов питания и других грузов, а также для корректировки орбиты станции.

28 февраля «Прогресс МС-30» был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Она стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 0:24 по московскому времени.

Ранее российский космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС.

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