Стали известны подробности о расправе над главой Завьяловского района Алтая

РИА: убить главу района в Алтайском крае Онищенко мог его подчиненный

Мотивом для расправы над главой Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко могла стать его профессиональная деятельность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, подозреваемым в нападении на чиновника может оказаться один из его подчиненных.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, речь идет о 45-летнем Анатолии Фенине. В прошлом мужчина возглавлял комитет по делам молодежи Завьяловского района.

Из материала следует, что нападавший стрелял из охотничьего ружья. После того как он расправился с Онищенко, Фенин пытался свести счеты с жизнью. Однако прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи успели доставить мужчину в больницу, сейчас экс-руководитель комитета находится в реанимации.

«Его допросят после того, как он придет в себя», — говорится в публикации.

4 марта на Онищенко было совершено нападение, когда он выходил из кафе в селе Завьялово. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, чиновник получил огнестрельные ранения. Его спасти не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, включая мотивы стрелявшего.

Ранее внучка бывшего мэра города Самары Виктора Тархова признала вину в расправе над своими дедом и бабушкой.