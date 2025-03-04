Юноши жестоко избили мужчину после замечания о шумном поведении в российском городе

В Саранске трое молодых людей жестоко избили 51-летнего мужчину в подъезде из-за замечания о шуме. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных на проспекте 60-летия Октября. Юноши шумно вели себя на лестничной клетке, и один из жильцов вышел из квартиры и сделал им замечание. После этого между компанией и мужчиной произошел конфликт.

В ходе потасовки один из молодых людей схватил мужчину и они вместе скатились вниз по лестнице. Затем еще двое юношей подбежали и стали избивать жильца руками и ногами. Когда на шум вышли другие люди, агрессоры скрылись.

Мужчину доставили в больницу. У него диагностировали закрытую тупую травму грудной клетки, закрытый перелом ребер, левосторонний пневмоторакс, а также ушиб на лице.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Стражи порядка установили и задержали троих подозреваемых 2005 года рождения, их заключили под стражу.

Ранее четверо приятелей похитили юношу и несколько суток держали его в квартире, вымогая деньги.