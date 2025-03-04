Четверо приятелей похитили юношу и несколько суток держали его в квартире, вымогая деньги

В Нижегородской области четверо молодых людей похитили 18-летнего юношу и вымогали у него 700 тысяч рублей. Об этом сообщает портал News NN.

В полицию обратилась жительница Кстово, женщина сообщила, что в квартире на Зеленой улице незаконно удерживают человека. Правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили на месте двух 18-летних молодых людей, один из которых был избит.

Потерпевший рассказал, что 26 февраля, из Нижнего Новгорода его похитили четверо неизвестных. Злоумышленники заставили юношу сесть в машину, привезли в Кстово, где избили и требовали 700 тысяч рублей.

По данным News NN, установлены личности еще двух участников похищения, полиция разыскивает 20-летнего мужчину и 17-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кузбассе отец с сыном-подростком и его другом похитили юношу. Злоумышленники позвонили отцу похищенного и потребовали 100 тысяч рублей, которые юноша якобы должен им за отечественную машину. Отец пострадавшего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место и освободили молодого человека.

Ранее в Кузбассе трое мужчин похитили ребенка из-за прически.