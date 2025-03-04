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Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по двум жилым домам в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали два жилых дома в Курской области
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Украинские преступники продолжают подло атаковать наши жилые дома», — написал Хинштейн.

По его словам, вражеские дроны нанесли удары по двум жилым домам в Рыльском районе. В результате атаки в одном из зданий повредилась кровля, а во втором — окна и фасад. Жертв и раненых, по данным Хинштейна, нет.

Глава Курской области призвал местных жителей беречь себя и не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно.

До этого российский боец рассказал, что солдаты ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки в Курской области. По словам военного, в ходе сражения за населенный пункт Вооруженные силы РФ дали украинским войскам жесточайший отпор, в том числе удалось уничтожить боевые машины пехоты Bradley, поставленные ВСУ Вашингтоном. Боец уточнил, что удары наносились при помощи дронов. Он рассказал, что при отступлении украинцы разрушили церковь.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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